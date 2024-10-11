50 bin muhtar seçime gidiyor! Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kongresi 12 Ekim’de yapılacak

11 Ekim 2024 15:07 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 15:11

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun Genel Kurul Toplantısı 12 Ekim'de Ankara’da gerçekleştirilecek. Kongre öncesinde açıklamalarda bulunan Genel Sekreter, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Osman Aydemir, "Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun 12 Ekim Cumartesi günü Ankara'da genel kurulu var. Türkiye'deki bütün muhtarlarımızı kapsıyor. İnşallah genel kurulda bayrağı devraldıktan sonra Türkiye'deki bütün muhtarlarımıza 21. yüzyılın vizyonunu Sayın Cumhurbaşkanımızın bize yüklediği misyonumuzu üzerimize görev addedip yola çıkarak muhtarlarla teknoloji çağına kavuşturacağız" dedi.

KONFEDERASYON 50 BİN 412 MUHTARI KAPSIYOR

Bünyesinde 50 bin 412 muhtarı bulunduran Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun 12 Ekim'de Ankara​'da Genel Kurulu yapılacak. Genel Kurul​ öncesinde konfederasyonun Genel Sekreteri, aynı zamanda Fatih İlçesi Katip Kasım Mahalle Muhtarı Osman Aydemir açıklamalarda bulundu.

MUHTARLARIMIZ HER SÜREÇTE ÜLKEMİZE, İNSANIMIZA HİZMETTE

Aynı zamanda İstanbul Muhtarlar Derneği Başkanlığını da yürüten Osman Aydemir, "Muhtarlık kurumu gerçekten devlet ve yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü misyonu görüyor. Yerel demokrasinin önemli bir parçasıdır. Halkımızın sorunlarını yetkili, ilgili kurumlara ileterek çözümüne katkı sunar. Ülkemizde İçişleri Bakanlığı'na bağlı görev yapan 50 bin 412 muhtarımız var. Muhtarlara Türkiye'de doğal kalp diyoruz. İnsanlarımızın tüm iyi ve kötü günlerinde önce muhtarlarımız da aktif görev alır. Allah bir daha yaşatmasın. 6 Şubat depremi oldu, pandemi süreci oldu. Muhtarlarımız tüm süreçlerde hep önde oldu, gayret etti. Hiçbir menfaat beklemeden devletine, milletine sahip çıkan bir kurumdur muhtarlık. 12 Ekim’de yapacağımız genel kurulun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.