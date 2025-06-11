51 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 273 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda bin 22 düzensiz göçmen ve 273 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Düzenlenen operasyonlarda, bin 22 düzensiz göçmen ve 273 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyuruldu.

98 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

51 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarda;

273 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve

1.022 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerden 98’i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Göç İdaresi Başkanlığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince;

İstanbul, Adana, İzmir, Erzurum, Kocaeli, Van, Hatay, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sivas, Edirne, Tokat, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar, Ağrı, Balıkesir, Gaziantep, Isparta, Aydın, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Hakkari, Kırklareli, Rize, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Yozgat, Ardahan, Kilis, Adıyaman, Amasya, Antalya, Burdur, Elazığ, Giresun, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Niğde, Ordu, Uşak, Bayburt, Yalova ve Osmaniye’de operasyonlar düzenlendi.