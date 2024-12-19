54 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 319 şüpheli yakalandı

19 Aralık 2024 08:19 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 08:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-12 operasyonlarında 319 kişinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda döviz, kripto varlık ve dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ sosyal medya hesabı üzerinden yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-12 operasyonları hakkında detaylar paylaştı. 54 ilde düğmeye basılan operasyonlarda 319 şüpheli yakalandı.

"YASA DIŞI BAHİS HUZURUMUZU BOZAN BİR TUZAKTIR"

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"54 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-12 operasyonlarında;

319 şüpheli yakalandı

Yasa dışı bahis huzurumuzu bozan bir tuzaktır.

Hem kişilerin hayatını hem de toplumsal yapıyı zedeleyerek ekonomik, ahlaki ve sosyal problemlere yol açan yasa dışı bahisle mücadelemiz aralıksız devam ediyor

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Hatay, Aydın, Bursa, Batman, Muğla, Van, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Kütahya, Şanlıurfa, Niğde, Denizli, Mardin, Ağrı, Karabük, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Rize, Tekirdağ, Adıyaman, Afyonkarahisar, Burdur, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Ordu, Yalova, Aksaray, Amasya, Bartın, Bingöl, Çorum, Düzce, Giresun, Hakkari, Kars, Kırşehir, Manisa, Nevşehir, Samsun, Sivas ve Şırnak'ta düzenlenen “SİBERAĞ-12” operasyonlarında şüphelilerin;

Yurt dışı merkezli bahis ve sanal kumar alt yapısı sağlayan şirketler üzerinden, ülkemizde faaliyet yürüten kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla; yasa dışı bahis sitesi için alt yapı hizmeti satın almak amacıyla "kripto varlık transferi yapmak" suçundan Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu:

5 adet ruhsatsız tabanca,

Çok miktarda döviz ve kripto varlık ile

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."