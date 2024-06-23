6 aylık bebeğin bulunduğu araca korkunç saldırı... Dehşet anları kamerada

23 Haziran 2024 09:53 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 09:58

Samsun'un Kavak ilçesi Üçhanlar Mahallesi Samsun-Ankara Karayolu üzerinde dehşet dolu anlar yaşandı. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre olay önceki gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Trafik anlaşmazlığı sebebiyle Seyit O.Ö. (31), Latif Ö. (70) ve Kamuran Ö. (50) tekme ve yumruklarla darbedilip, tehdit ve hakarete uğradı.

ANNENİN ÇIĞLIKLARINA KULAK ASMADILAR

İçerisinde 6 aylık bebeğin de bulunduğu otomobillerinin ön camı kırılan aile dehşeti yaşarken darbedilen ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili A.R.Ö. (46) ve oğlu Y.Ö. (17) Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kavak Adliyesine sevk edilen Y.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, babası A.R.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay esnasında bebeğiyle aracın içinde bulunan annenin çığlıkları ise anbean kameraya yansıdı.