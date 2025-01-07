6 çocuğunun annesini uykusunda katletti! Kan donduran 'yasak aşk' cinayeti

07 Ocak 2025 11:11 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:32

İstanbul Bağcılar'da Vedat Adal isimli şahıs kendisini aldattığını iddia ettiği eşini korkunç şekilde katletti. 6 çocuk annesi kadını gözünü kırpmadan öldüren cani eş, daha sonra İzmir'e giderek eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi ağır yaraladı.

İstanbul​ Bağcılar​'da yaşanan cinayet​ kan dondurdu. 6 çocuk annesi Gülnaz Adal'ın başka birisiyle ilişkisi olduğunu düşünen Vedat Adal dehşet saçtı. Çocuklarının uyumasını bekleyen öfkeli koca, eşiyle yalnız kalınca korkunç planını devreye soktu. Vedat Adal, çocukları yan odada uyurken eşini silahla vurarak öldürdü. Eşini katlettikten sonra öfkesi dinmeyen cani eş bu kez de İzmir'e giderek eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi ağır yaraladı.

KABUSU YAŞATTI

Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun haberine göre Adal çifti 6 çocuklarıyla birlikte yaklaşık 5 ay önce Mardin’den İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki apartmana taşındı. Tır ile uzun yol şoförlüğü yapan Vedat Adal, yol dönüşü eve geldiğinde ailesine kabusu yaşattı. Adal, herkes uyumak için odasına çekildiğinde gecenin ilerleyen saatlerinde eline aldığı silahıyla yatağında uyuyan eşi Gülnaz Adal’ın başına ateş edip kaçtı.

6 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken 6 çocuk annesi 45 yaşındaki Gülnaz Adal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CİNAYETTEN SONRA İZMİR'E GİDİP DEHŞET SAÇTI

Polis saldırganı arama çalışmalarını sürdürürken Vedat Adal, İzmir’e giderek karısının ilişkisi olduğunu düşündüğü erkeği ağır yaraladı. Adal, bu saldırının ardından kayıplara karışırken polisin saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

"HEP EVDE OTURURDU"

Talihsiz kadının öldürüldüğü apartmanın sakinleri ise polis seslerine uyandıklarını ifade ederken Gülnaz Adal’ın hep evde olduğunu, eşinin günler boyunca yolda olduğunu ifade etti.

“ÖLEN KADINDAN ŞÜPHEMİZ YOK”

Kadının bir komşusu ise; “Ölen kadından şüphemiz yok. O kadar temiz, pak. Evinden çıkıyordu çöpü döküyordu Allah’ın kulunun yüzüne bakmıyordu” ifadelerini kullandı.