6 ilde silah kaçakçılığı: 19 gözaltı

26 May 2024 15:11 - Güncelleme : 26 May 2024 15:15

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Bayburt merkezli 6 ilde 19 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjörler, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, bıçak ve muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.