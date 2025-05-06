6 Mayıs hava durumu | Bunaltıcı sıcaklar başlıyor! Meteoroloji tarih verdi

Oldukça yağışlı ve soğuk geçen nisan ayının ardından Türkiye mayıs ayında baharı görmeden yaza merhaba demeye hazırlanıyor. Meteoroloji sıcaklığın yurt genelinde yer yer 32 dereceyi bulacağı tarihi vererek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mayıs hava durumu ve diğer detaylar...

Türkiye'de geçtiğimiz nisan ayının en önemli gündemlerinden biri de soğuk ve yağışlı havaydı. İlkbaharı dört gözle bekleyen milyonlarca vatandaş, sabırla bekledikleri günlerin ardından mayıs ayında bu özlemlerini giderdi. Ancak diğer yandan bahar beklenildiği kadar uzun da sürmeyecek gibi gözüküyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son tahmin raporlarına göre, kavurucu yaz sıcakları yurdun kapısına dayandı.

KAVURUCU SICAKLAR İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre yurt genelinde yarından (7 Mayısm Çarşamba) itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bastıran sıcaklıklar birçok ilimizde 30 derecenin üzerinde hisedilecek. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa ve Gebze'de yarın termometrelerin yer yer 32 dereceyi göstereceği belirtildi. Uzmanlar özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olacak sıcak hava dalgasına karşı vatandaşlardan önlem almasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin son raporuna göre, bugün ise ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde yer yer bulutlanma artarken, bazı kesimlerde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney bölümü ve çevresindeki iller (Ankara, Kırıkkale, Çankırı), Batı ve Doğu Karadeniz’in iç alanları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yerel yağışlar öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Osmaniye civarında yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, Orta Karadeniz kıyılarında gece ve sabah saatlerinde pus ve sis oluşumu ihtimali var. Ülke genelinde ise sıcaklıkların yükselmeye devam etmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 10°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 14°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 10°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 15°C, 25°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 22°C Parçalı bulutlu

BURDUR 11°C, 26°C Parçalı bulutlu

HATAY 16°C, 24°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 10°C, 25°C Kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 9°C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR 9°C, 22°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 8°C, 23°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 24°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 10°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 11°C, 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 4°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 11°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 12°C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN 12°C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı