6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi öldüren katilin ifadesi kan dondurdu! Cinayeti neden işlediğini anlattı

02 Kasım 2024 17:36 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 17:38

Şişli'de iki gündür kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni dün gece Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Kamera görüntülerinden küçük kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, katil zanlısı tutuklandı. İlk ifadesinde cinayeti inkar eden zanlı, kamera görüntüleri ortaya çıkınca vahşeti itiraf etti. Küçük kızı neden öldürdüğünü açıklayan katil zanlısının ifadesi kan dondurdu. İşte detaylar...

Türkiye, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetinden sonra yeni bir acıyla sarsıldı. Ailesi tarafından 2 gündür aranan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, dün gece Feriköy Mezarlığı'nda ölü olarak bulundu. Gece saatlerinde alınan ihbar üzerine mezarlığa giden polis ekipleri, yapılan aramaların sonucunda küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler katili kısa sürede yakaladı. Cinayeti itiraf eden zanlı tutuklanırken, ifadesi ise dehşete düşürdü.

ŞANLIURFA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve dün gece saatlerinde Feriköy Mezarlığı'nda ölü olarak bulunan 6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cenazesi üzerindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Aileye teslim edilen cenaze, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığının gasilhanesine getirildi. Polis ekipleri, gasilhane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kız çocuğunun cenazesinin Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Öte yandan çalışmalar devam ederken incelenen kamera görüntülerinden 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis, 49 yaşındaki cinayet şüphelisi olan M.Ö. isimli kağıt toplayıcısını gözaltına aldı. M.Ö. sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE İNKAR ETTİ, SONRA İTİRAF ETTİ

Katil ilk ifadesinde olayla bir ilgisi olmadığını söylese de kamera görüntüleri ortaya çıkınca iddiaya göre cinayeti itiraf etti. Şirin'i boğarak öldürdükten sonra Feriköy mezarlığında bir çukura attığını belirtti.

CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

Katil M. Ö., ifadesinde küçük Şirin'i neden ve nasıl öldürdüğünü detaylarıyla anlattı. İfadesinde çocuğa istismarda bulunmadığını anlatan zanlı "Ben yürüyordum yanıma para istemek için geldi. Benim peşime takıldı. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Bende onun boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım. Üstüne çalı çırpı koydum" dedi.

ACILI AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bugün öğlen saatlerinde otopsi işlemi tamamlanan Elmas Hanilçi'nin naaşı babası İbrahim Hanilçi'ye teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önüne gelen acılı anne Yeter Hanilçi güçlükle ayakta dururken, onu yakınları teselli etmeye çalıştı. Baba İbrahim Hanilçi de gözyaşlarına hakim olamadı.