6 yaşındaki Şirin’den kötü haber! Cansız bedeni mezarlıkta bulundu

02 Kasım 2024 06:13 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 06:24

Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

İstanbul​ Şişli​'de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

Polis ekipleri gece saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine çalışma alanını daraltarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması yaptı. Yapılan arama çalışmalarının neticesinde kayıp kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni otopsi işlemi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA

Öte yandan çalışmalar devam ederken incelenen kamera görüntülerinden 6 yaşındaki Şirin Elmas’ın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis 49 yaşındaki cinayet şüphelisi kağıt toplayıcısını gözaltına aldı.