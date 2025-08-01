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60 bin bina risk altında! Bursa için kritik uyarı

Deprem riski altındaki Bursa’da, yapısal dönüşüm artık ertelenemez hale geldi. BTÜ Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Beyhan Bayhan, özellikle eski ve dayanıksız 60 bin binanın oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek "acil dönüşüm şart" çağrısında bulundu.

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60 bin bina risk altında! Bursa için kritik uyarı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 13:39

Teknik Üniversitesinde (BTÜ), Bursa’nın depreme dirençli bir kent haline gelmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda BTÜ akademisyenleri, şehrin çeşitli bölgelerinde zemin ve riskli binaları incelemelere devam ediyor

Bursa’nın depremselliğine yönelik önemli çalışmalara imza atan Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Bilim Kurul Üyesi Prof. Dr. Beyhan Bayhan da bu doğrultuda Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi uzmanları ile birlikte Altıparmak ve Gaziakdemir mahallerinde teknik incelemelerde bulundu.

60 bin bina risk altında! Bursa için kritik uyarı

"Deprem Risk Azaltma ve Önleme, Planlama Projesi" kapsamında yapılan incelemelerin ardından, BTÜ ve Bursa Büyükşehir Belediyesinde değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılara; Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, JICA uzman ekibi, BTÜ Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Büyükşehir Belediyesi Deprem Bilim Kurul Üyesi Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Türkiye Deprem Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper İlki ve Tokyo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koichi Kusunoki de katıldı. Bursa’nın deprem risk durumunun ele alındığı toplantılarda, ekonomik ve uygulanabilir güçlendirme yöntemleri masaya yatırıldı.

60 bin bina risk altında! Bursa için kritik uyarı

60 BİN BİNA ORTA VE AĞIR HASAR ALABİLİR

Bursa’nın depremselliğine yönelik açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bayhan, Bursa’nın aktif fay hatları üzerinde yer aldığını hatırlattı. Prof. Dr. Bayhan, ‘Deprem Risk Azaltma ve Önleme, Planlama Projesi’ kapsamında şimdiye kadar elde ettikleri sonuçlara göre İznik-Gemlik Fayı’nda gerçekleşebilecek büyük bir depremin, yaklaşık 60 bin binada orta ve üzeri düzeyde hasara sebep olabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Marmara Bölgesi’nde yaşanacak büyük çaplı depremlerin, Bursa’nın yanı sıra çevre illeri de ciddi biçimde etkileyeceğini ifade etti.
"1970’lerden kalma binalar büyük risk taşıyor"

60 bin bina risk altında! Bursa için kritik uyarı

Altıparmak ve Gaziakdemir mahallelerinde yapılan teknik incelemelerde elde edilen verilerin çarpıcı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bayhan, "Bu mahallelerdeki yapı stokunun büyük bölümünü; yaklaşık 1970’li yıllarda inşa edilmiş, mühendislik hizmeti almamış, beton dayanımı zayıf, donatıları korozyona uğramış binalar oluşturuyor. Burada, projeleri dâhilinde dayanıklı binaların inşa edilmesi elzem " dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Prof. Dr. Bayhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Altıparmak-Çarşamba ve Gaziakdemir mahallelerinde planlanan ve devam eden kentsel dönüşüm projelerinin önemine dikkat çekerek, bu projelerin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Beyhan Bayhan, "Depreme karşı dirençli şehirler için mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar şart. Bu sadece Bursa’nın değil, tüm Türkiye’nin öncelikli meselesi olmalı" diye konuştu.

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ETİKETLER
#bursa
#kentsel dönüşüm
#deprem riski
#Deprem
#Deprem Mühendisliği
#Btü
#Jica
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