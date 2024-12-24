60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş imkanı! İşte alacakları maaş
Üniversiteli öğrencileri 10-12 bin TL ücretle kamuda yarı zamanlı istihdam edilecek. Yaklaşık 60 bin gencin yararlanması beklenen projede ödenecek ücretler İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.
Hükümet üniversiteli öğrencilerin istihdam edileceği proje için düğmeye bastı. Yaklaşık 60 bin öğrencinin faydalanacağı proje kapsamında gençler kamuya ait kütüphane, sosyal tesisler veya spor komplekslerinde part-time çalışmasını öngörüyor.
ÖĞRENCİLER YARI ZAMANLI DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞACAK
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre proje, üniversite öğrencilerinin kamuya ait kütüphane, sosyal tesisler veya spor komplekslerinde part-time çalışmasını öngörüyor.
Ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik gibi alanlarda da çalışma imkânı verilecek. Proje hayata geçtiğinde isteyen öğrenciler 10 ay süreyle part-time çalışabilecek.
Proje kapsamında 60 bin civarında gencin istihdam edilmesi planlanıyor. İlk etapta üniversite öğrencileri için başlatılacak proje ilerleyen dönemlerde kadınlar ve diğer dezavantajlı kesimleri kapsayacak şekilde genişletilecek.
10-12 bin lira arasında ücret alacak öğrencilerin, çalışma saatleri okul saatlerine göre belirlenecek. Öğrencilere verilecek ücretler İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.