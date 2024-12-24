60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş imkanı! İşte alacakları maaş

24 Aralık 2024 12:17 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:30

Üniversiteli öğrencileri 10-12 bin TL ücretle kamuda yarı zamanlı istihdam edilecek. Yaklaşık 60 bin gencin yararlanması beklenen projede ödenecek ücretler İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.

Hükümet üniversiteli öğrencilerin istihdam​ edileceği proje​ için düğmeye bastı. Yaklaşık 60 bin öğrencinin faydalanacağı proje kapsamında gençler kamuya ait kütüphane, sosyal tesisler veya spor komplekslerinde part-time çalışmasını öngörüyor.

ÖĞRENCİLER YARI ZAMANLI DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞACAK

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre proje, üniversite öğrencilerinin kamuya ait kütüphane, sosyal tesisler veya spor komplekslerinde part-time çalışmasını öngörüyor.

Ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik gibi alanlarda da çalışma imkânı verilecek. Proje hayata geçtiğinde isteyen öğrenciler 10 ay süreyle part-time çalışabilecek.

Proje kapsamında 60 bin civarında gencin istihdam edilmesi planlanıyor. İlk etapta üniversite öğrencileri için başlatılacak proje ilerleyen dönemlerde kadınlar ve diğer dezavantajlı kesimleri kapsayacak şekilde genişletilecek.

10-12 bin lira arasında ücret alacak öğrencilerin, çalışma saatleri okul saatlerine göre belirlenecek. Öğrencilere verilecek ücretler İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.