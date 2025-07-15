60 ilde FETÖ operasyonu! 'Gıda kolisi' adı altında örgüte finansman sağlanmış

FETÖ finans kaynaklarına yönelik İzmir merkezli 60 ili kapsayan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların FETÖ üyeliği suçundan işlem görmüş kişilere gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek finansman toplandığı, temin edilen bu fonların da "gıda kolisi" adı altında terör örgütü mensuplarına gönderildiği tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a Muhalefet" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

GIDA KOLİSİ ADI ALTINDA FİNANSMAN

Bu kapsamda, yurt içi ve dışında FETÖ üyeliği suçundan işlem görmüş kişilere gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek finansman toplandığı, temin edilen bu fonların da "gıda kolisi" adı altında terör örgütü mensuplarına gönderildiği tespit edildi.

Başsavcılık, soruşturma çerçevesinde örgüte fon sağladıkları iddiasıyla 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde İzmir merkezli 60 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.