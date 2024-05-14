62 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonu: 544 kişi yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 10:26 - Güncelleme : 14 May 2024 10:31
62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen “KISKAÇ-15” operasyonlarında 544 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen “KISKAÇ-15” operasyonlarında 544 şüpheli yakalandığını duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı