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62 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonu: 544 kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 10:26 - Güncelleme : 14 May 2024 10:31

62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen “KISKAÇ-15” operasyonlarında 544 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen “KISKAÇ-15” operasyonlarında 544 şüpheli yakalandığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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