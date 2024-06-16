6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığında bayram heyecanı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 09:34 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 09:34
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığında bayram töreni düzenlendi.
Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığında "gökyüzü bekçileri"nin bayram heyecanı yaşanıyor.
TABUR KOMUTANLIĞI MESAJ OKUDU
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığında, Kurban Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Daha sonra 5 Uçak Bölgesi'nde 5 asker, Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı ve 2 köpekle gerçekleştirilen programda, Güvenlik Tabur Komutanlığı nöbetçi personelince bayram mesajı okundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı