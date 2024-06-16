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6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığında bayram heyecanı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 09:34 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 09:34
6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığında bayram heyecanı

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığında bayram töreni düzenlendi.

Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığında "gökyüzü bekçileri"nin bayram heyecanı yaşanıyor.

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TABUR KOMUTANLIĞI MESAJ OKUDU

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığında, Kurban Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığında bayram heyecanı - 2. Resim

Daha sonra 5 Uçak Bölgesi'nde 5 asker, Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı ve 2 köpekle gerçekleştirilen programda, Güvenlik Tabur Komutanlığı nöbetçi personelince bayram mesajı okundu.

6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığında bayram heyecanı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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