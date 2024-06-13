7 adrese eş zamanlı şafak operasyonu! Kilo kilo uyuşturucu ele geçirildi

13 Haziran 2024 09:26 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:34

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve İznik'te 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve muhtelif ekiplerden oluşan 120 polisin katıldığı ve narkotik dedektör köpeklerinin kullanıldığı operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edilen 4 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı.

ZEHİR TACİRLERİNE ŞAFAK OPERASYONU

Polis ekipleri şüphelilere yönelik düğmeye basarken, şafak vakti düzenlenen operasyonda kapılar koçbaşları ile kırıldı. 4 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 500 gram esrar, 2 kilo 150 gram sentetik kannabinoid, 50 gram sentetik uyuşturucu, 3 yivsiz av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 19 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.