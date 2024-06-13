Tgrt Haber
Haberler>Gündem>7 adrese eş zamanlı şafak operasyonu! Kilo kilo uyuşturucu ele geçirildi

7 adrese eş zamanlı şafak operasyonu! Kilo kilo uyuşturucu ele geçirildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Haziran 2024 09:26 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:34
7 adrese eş zamanlı şafak operasyonu! Kilo kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bursa ve İznik kent merkezlerinde 7 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Dronlarla takip edilen operasyonda narkotik köpekleri zulalanmış uyuşturucuları bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve İznik'te 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve muhtelif ekiplerden oluşan 120 polisin katıldığı ve narkotik dedektör köpeklerinin kullanıldığı operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edilen 4 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı.

7 adrese eş zamanlı şafak operasyonu! Kilo kilo uyuşturucu ele geçirildi - 1. Resim

ZEHİR TACİRLERİNE ŞAFAK OPERASYONU

Polis ekipleri şüphelilere yönelik düğmeye basarken, şafak vakti düzenlenen operasyonda kapılar koçbaşları ile kırıldı. 4 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 500 gram esrar, 2 kilo 150 gram sentetik kannabinoid, 50 gram sentetik uyuşturucu, 3 yivsiz av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 19 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 adrese eş zamanlı şafak operasyonu! Kilo kilo uyuşturucu ele geçirildi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...