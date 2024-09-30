7 coğrafya tek ilçede buluştu! Dünya ülkeleri bir arada 

30 Eylül 2024 21:10 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 21:11

Esenyurt Belediyesi ile İl Dernekler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali, renkli kortejle başladı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, festivale katılanlara birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Kürt, Türk, Laz, Çerkes, Sünni, Alevi hepimiz bir bütünün parçasıyız. Bu meydanda horonlar oynanacak, halaylar çekilecek, zeybekler sahnelenecek." dedi.

Esenyurt​ Kardeş Kültürler Festivali, binlerce kişinin katılımıyla renkli bir kortej eşliğinde başladı. Esenyurt Belediyesi ile İl Dernekler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Yeni Belediye Meydanı’nda toplanan halk, geleneksel oyunlar oynayıp kardeşlik halaylarına katıldı. Etkinliğe öncülük eden Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, vatandaşlarla birlikte türkülerin eşlik ettiği yürüyüşte kol kola ilerledi. Yürüyüş Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda sona ererken, Başkan Özer yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Binlerce Esenyurtluyu buluşturan festivalin ilk gününde sanatçı Haluk Levent’e çiçek takdim eden Başkan Özer, "Haluk Levent benim gözümde bir sanatçıdan çok daha fazlası. Toplumun sıkıntılarını yüreğinde hisseden, sadece sahnede değil, doğal afetlerden etkilenen insanlara da yardım eli uzatan bir kişi. Bu yüzden festivalin onunla başlamasını istedik" dedi ve Nâzım Hikmet'in "Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine" dizeleriyle barış mesajları verdi.

"BÜTÜN İLLERİMİZE SELAM OLSUN"

Festivalde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Özer, "Dünya eğer tek çiçekli bir bahçe olsaydı çok sönük ve kurak olurdu. Ancak binbir çiçekli bir bahçe olursa güzel bir dünya olur. İşte burada binbir çiçekli bir bahçenin içindeyiz. Her bir il, bir çiçeği temsil ediyor. Buradan bütün Anadolu'ya, Trakya'ya, bütün illerimize selam olsun" ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Düzenlenen festivalin kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade eden Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur da şunları söyledi:

"Farklılıkların ve o farklara uygun güzelliklerin bir araya gelmesinde büyük katkıları olan Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’e çok teşekkür ediyorum. Bugün bu meydanda Karadeniz'in, Fırat'ın çocukları, Mevlâna’nın, Yunus Emre'nin, Âşık Veysel'in torunları var. Biz gökkuşağının birer rengiyiz. Renklerin birliği, güzelliği, farklılığı ile bir aradayız. Birlik ve beraberliğimizin daha güçlü olması, kültürlerimizi tanımamız, dostluğumuzu güçlendirmemiz için bu festivalleri düzenliyoruz."