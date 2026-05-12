Demokrasinin yereldeki yansıması olan mahalli idareler seçim süreci, Türkiye’nin 6 farklı beldesinde 7 Haziran 2026 tarihinde yenilenen bir heyecanla sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda ilan edilen “ara yerel seçimler” kapsamında, daha önce yapılan seçimlerin iptal edildiği ya da yönetimin boşaldığı bu bölgelerde seçmenler, kendilerini yönetecek belediye başkanları ile meclis üyelerini belirlemek amacıyla sandığa gidecek. Yeniden belde statüsü elde ettikleri için YSK’nın seçim yapılmasına karar verdiği yerleşimlerde toplam 10 bin 713 seçmen bulunuyor. Seçimler kapsamında 36 sandık kurulurken, 27 siyasi parti yarışta yer alacak. 2 bin 969 seçmene sahip Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke beldesi ise en fazla seçmenin bulunduğu yer olarak öne çıkıyor. Tekke’de seçimler için toplam 9 sandık kurulacağı belirtildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 7 Haziran'da ne seçimi var? 7 Haziran seçim hangi illerde? Türkiye'de 6 beldede, daha önce iptal edilen veya yönetimi boşalan seçimler nedeniyle 7 Haziran 2026 tarihinde yenilenecek mahalli idareler seçimleri yapılacak. 7 Haziran 2026 tarihinde Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi gerçekleştirilecek. Bu seçimler, daha önce yapılan seçimlerin iptal edildiği veya yönetimin boşaldığı bölgelerde Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla yapılacak. Cumhur İttifakı, tüm beldelerde ortak adayla seçime katılacak; 5 beldede AK Parti adayı, 1 beldede ise MHP adayı yarışacak. Toplam 10 bin 713 seçmen oy kullanacak ve seçimler kapsamında 36 sandık kurulacak. Seçim yapılacak beldeler: Tokat'ın Yolüstü, Çevrecik, Bağtaşı, Kuşçu; Gümüşhane'nin Tekke ve Nevşehir'in Mustafapaşa beldeleri. En fazla seçmenin bulunduğu Tekke beldesinde (Gümüşhane), 9 sandık kurulacak.

7 HAZİRAN'DA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’e bağlı 6 beldede, 7 Haziran tarihinde belediye başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Cumhur İttifakı, tüm beldelerde ortak adayla seçime katılacak. Buna göre 5 beldede AK Parti’nin adayı, bir beldede ise MHP’nin adayı yarışacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belde statüsü yeniden verilen 6 yerleşim alanında, seçim kanunu kapsamında ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Kararda, “2011 yılı adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 2 binin altında kalan belediyelerin tüzel kişilikleri, ilk mahalli idareler genel seçiminden itibaren kaldırılarak köye dönüştürülmüştür” hükmü anımsatılmıştı. Söz konusu beldelerin köy statüsüne dönüştürüldüğü, bu işlemin iptali talebiyle açılan davada ise iptal yönündeki kararın Danıştay sürecinin tamamlanmasıyla kesinleştiği ifade edilmişti.

SEÇİM HANGİ İLLERDE?

7 Haziran’da Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane’ye bağlı Tekke ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçmenler sandık başına gidecek. Seçimlerin ardından 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Cumhur İttifakı’nın, 6 beldenin tamamında ittifak halinde seçime katılma kararı aldığı öğrenildi. AK Parti’nin Tokat’a bağlı Bağtaşı, Yolüstü ve Çevrecik, Nevşehir’e bağlı Mustafapaşa ile Gümüşhane’ye bağlı Tekke beldesinde; MHP’nin ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde aday çıkardığı aktarıldı. Bu kapsamda 5 beldede AK Parti’nin adayıyla, bir beldede ise MHP’nin adayıyla seçime gidilecek.