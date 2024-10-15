7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü izletti! Savunması 'pes' dedirtti

15 Ekim 2024 03:56 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 04:33

Adana'da, Seyhan Devlet Hastanesi'nde 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel içerikli görüntü izleten zanlı, adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheli ifadesinde, “Daha önceden izlediğim görüntüydü, telefonu cebime koyarken açıldı” diyerek kendisini savundu.

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Adana​'da korkunç bir olay meydana geldi. 9 Ekim Çarşamba günü Seyhan Devlet Hastanesi'nde Sefa E. (29), hastanede doktor sırası beklediği sırada 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü izletti. Durumu fark eden vatandaşlar, Sefa E.'ye tepki göstererek darp etti.

'PES' DEDİRTEN SAVUNMA

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı hastane polisi, şahsı kelepçe takarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüphelinin ifadesinde, ”Daha önceden izlediğim görüntüydü, telefonu cebime koyarken açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim” dediği öne sürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.