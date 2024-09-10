7 yaşındaki Yüsra'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Yürüyerek gittiği hastanede hayatını kaybetmişti

10 Eylül 2024 10:49 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:02

Bursa'da bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastane hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ailesi yanlış serum sebebiyle hayatını kaybettiğini iddia ettikleri kızları için şikayette bulunmuştu. Adli Tıp'tan otopsi raporu geldi. Rapora göre tedavi sırasında kullanılan ilaçların tedavi düzeyinde olduğu ifade edildi. İşte olayın detayları...

Bursa'da meydana gelen acı olayda 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu bahar nezlesi olduğu için babası ve annesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan 7 yaşındaki Yüsra'ya Türkoğlu ailesinin iddiasına göre yanlış serum takıldı. Minik Yüsra, serum takıldıktan yarım saat sonra fenalaşmaya başladı. Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini söyledi.

AİLEDEN İHMAL İDDİALARI

Türkoğlu ailesinin iddiasına göre 7 yaşındaki Yüsra, 10 saat boyunca aynı sedyede bekletildi. Gözleri şişen, karnı ağrıyıp, tansiyonu düşen Yüsra'yı sabah mesainin başlamasıyla gelip kontrol eden kardiyoloji doktoru durumunun kritik olduğunu söyledi. Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın sürekli kalbinin durduğu bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi. Minik Yüsra sonrasında da hayatını kaybetti.

OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Ailenin ihmal iddialarının ardından 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsisinin raporu çıktı. Çıkan raporda, tedavi sırasında kullanılan ilaçların tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği ifade edildi.