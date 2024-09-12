7 yıldır aranıyordu! PKK/KCK üyesi, Kocaeli'de yakalandı

12 Eylül 2024 02:43 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 02:49

Silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya üye olma suçundan aranan R.K. isimli şahıs Kocaeli'de yakalandı. Terör örgütü üyesinin hakkında 7 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Polis şüphe ettiği kamyoneti durdurdu, içinden çıkanlar şoke etti!

Polis şüphe ettiği kamyoneti durdurdu, içinden çıkanlar şoke etti!

Ardahan'da hakkında silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya üye olma suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. isimli şahıs Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ardahan İl Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan şahısların tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası ile aranması bulunan R.K. isimli şahsın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olduğu tespit edilmiş, Kocaeli TEM Şube ekiplerine gerekli bilgi aktarılarak yakalanması sağlanmıştır.''