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 | Özge Sönmez

75 ilde büyük operasyon! 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 24 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

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75 ilde büyük operasyon! 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 08:03
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 08:05

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 75 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili detaylar paylaştı. 3 hafta içinde düzenlenen operasyonlar kapsamında, 1 ton 24 kg uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 bin 311 şüpheli de yakalandı.

75 İLDE OPERASYON

Operasyonun detaylarını paylaşan Yerlikaya, "75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda, 1 ton 24 kg uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik, 2 bin 311 şüpheliyi yakaladık. Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince, 3 bin 335 ekip, 8 bin 340 personel, 37 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla, İzmir, Ankara, Gaziantep, Adana, Samsun, Konya, İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Balıkesir, Manisa, Kayseri, Diyarbakır, Denizli, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Muğla, Sakarya, Van, Hatay, Siirt, Uşak, Malatya, Trabzon, Aksaray, Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Karaman, Düzce, Aydın, Kırıkkale, Kırklareli, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Eskişehir, Zonguldak, Ağrı, Elazığ, Hakkari, Kütahya, Çankırı, Isparta, Sivas, Kilis, Rize, Tokat, Mardin, Amasya, Artvin, Şırnak, Bingöl, Burdur, Kırşehir, Giresun, Iğdır, Kastamonu, Ordu, Bartın, Edirne, Muş, Niğde, Yozgat, Erzurum, Karabük, Nevşehir, Sinop, Erzincan, Yalova ve Bilecik'te operasyonlar düzenlendi" dedi.

"UYUŞTURUCU, İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR"

Uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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