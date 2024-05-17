77 ilde silah kaçakçılarına Mercek-19 operasyonu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
17 May 2024 08:23 - Güncelleme : 17 May 2024 08:30
77 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-19” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 77 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-19” operasyonları düzenlendiğini ve operasyonlar sonucu bin 315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek, 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam, bin 877 silah ele geçirildiğini duyurdu.
Kaynak: TGRT Haber