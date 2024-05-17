77 ilde silah kaçakçılarına Mercek-19 operasyonu

17 May 2024 08:23 - Güncelleme : 17 May 2024 08:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 77 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-19” operasyonları düzenlendiğini ve operasyonlar sonucu bin 315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek, 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam, bin 877 silah ele geçirildiğini duyurdu.