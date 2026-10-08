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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 08:02
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 08:13

8 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji sağanak yağış alarmı verdi: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, 4 bölge için sağanak yağış alarmı verildi. Sıcaklıkların, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 8 Ekim Perşembe güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 08:02
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 08:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ekim Perşembe güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.  

8 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji sağanak yağış alarmı verdi: Bu illerde yaşayanlar dikkat

SİS VE PUS ALARMI VERİLDİ

Öte yandan gece ve sabah ilk saatlerde Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği belirtildi. Sıcaklıkların, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

8 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji sağanak yağış alarmı verdi: Bu illerde yaşayanlar dikkat

8 EKİM PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklık (En Düşük / En Yüksek)Hava Durumu
MARMARABURSA11°C / 22°CParçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE12°C / 25°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL13°C / 21°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ11°C / 24°CParçalı ve az bulutlu
EGEDENİZLİ15°C / 26°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR16°C / 26°CAz bulutlu ve açık
MANİSA15°C / 28°CAz bulutlu ve açık
MUĞLA13°C / 25°CAz bulutlu ve açık
AKDENİZADANA18°C / 30°CParçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA19°C / 26°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURDUR10°C / 24°CParçalı bulutlu
HATAY16°C / 28°CParçalı bulutlu
İÇ ANADOLUANKARA9°C / 22°CParçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANKIRI7°C / 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ESKİŞEHİR9°C / 23°CParçalı bulutlu
KONYA10°C / 22°CParçalı bulutlu
BATI KARADENİZBOLU8°C / 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
DÜZCE11°C / 23°CParçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
KASTAMONU7°C / 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ZONGULDAK14°C / 20°CParçalı bulutlu geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA10°C / 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE13°C / 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN14°C / 24°CParçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON14°C / 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUERZURUM3°C / 17°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS3°C / 18°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA10°C / 20°CParçalı bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN6°C / 18°CParçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR11°C / 25°CParçalı bulutlu
MARDİN14°C / 24°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT13°C / 25°CParçalı bulutlu
ŞANLIURFA17°C / 26°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA

Parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BURSA 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DENİZLİ 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya ile Doğu Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA 19°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURDUR 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu

HATAY 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI 7°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu

KONYA 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DÜZCE 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

KASTAMONU 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ZONGULDAK 14°C, 20°C
Parçalı bulutlu geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin batısı ile Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 18°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, batı kesimleri ile Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu

MARDİN 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu , yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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