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 | Bengül Büyükhan

8 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 250 milyon TL değerindeki varlıklara el konuldu

Bakan Yerlikaya, 8 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik operasyonlarda 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ayrıca 250 Milyon TL değerinde; 13 araç, 3 villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın'da 2 otel ile 7 Milyon 500 Bin Dolar değerindeki Kripto varlık hesabı, banka ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplara da el konuldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 08:37
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 08:53

Dolandırıcılarla mücadele sürüyür. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik operasyonlarda 103 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, ayrıca "250 Milyon TL değerinde; 13 araç, 3 villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın'da 2 otel ile 7 Milyon 500 Bin Dolar değerindeki Kripto varlık hesabı, banka ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
"Yakalanan şüpheliler; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteler üzerinden bungalov ve kapora dolandırıcılığı, yüksek kazanç vaadiyle yatırım temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmak, elebaşılığını G.R.’nin yaptığı organize suç örgütünün yasa dışı bahis sitelerinin finans kısmını yönetmek, suçtan elde edilen paraları paravan şirketler kurarak ve kripto varlıklara dönüştürerek aklama faaliyetinde bulunmak, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini satmak suçlarından aranıyordu.


Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Kocaeli, Ankara, Kayseri, Adana, Zonguldak, Aksaray, İstanbul ve İzmir merkezli Nevşehir, Mersin, Gaziantep, Mardin, Ordu, Antalya, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Denizli, Adıyaman, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır, Artvin, Bilecik, Hakkari ve Sivas olmak üzere 8 il merkezli olarak toplam 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olma suçlarından savcılıklarımızca hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1897518429722091524

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