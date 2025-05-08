8 Mayıs hava durumu | Günlerce sürecek yağışlı hava dalgası geliyor! Meteorolji tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak yşeni bir sağanak yağış dalgasına karşı uyarıda bulundu. Tarih bilgisi de verilen yağışlı hava birçok bölgede günlerce sürecek.

Yurt genelinde son birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve güneşli havaya kısa bir mola geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı son rapor ile yeni bir yağışlı hava dalgasının Türkiye'ye yaklaştığını duyurdu.

HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahmin haritalarına göre, Türkiye 8 Mayıs Perşembe gününden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle 10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde yağışlar neredeyse tüm yurtta etkili olacak. Uzmanlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (8 MAYIS)

Yurt genelinde hava genellikle parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz’in iç bölgeleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve bazı iç bölgelerde (Kırklareli, Kahramanmaraş, Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Antalya’nın iç kesimleri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Güney Ege ile Batı Akdeniz bölgelerinde ise toz taşınımı bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.

İKİ BÖLGE İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Öte yandan, Güney ve İç Ege’de güneyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar (saatte 40-60 km) çeşitli olumsuzluklara yol açabilir. Aynı bölgelerde etkili olacak toz taşınımı ise görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma, ulaşımda aksamalar ve zaman zaman çamur şeklinde yağış gibi etkiler yaratabilir. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 31°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EDİRNE 29°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL 25°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KIRKLARELİ 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 26°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DENİZLİ 32°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İZMİR 31°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MANİSA 33°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 29°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 28°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 28°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 27°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ÇANKIRI 28°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ESKİŞEHİR 29°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KONYA 27°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

DÜZCE 28°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KASTAMONU 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK 20°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

ARTVİN 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

SAMSUN 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

TRABZON 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

KARS 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

MALATYA 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

VAN 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 31°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

GAZİANTEP 30°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MARDİN 29°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SİİRT 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu