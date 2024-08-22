8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan sürücüden 'pes' dedirten soda savunması! Sözleri hayrete düşürdü

22 Ağustos 2024 10:25 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 10:35

Korkunç kaza sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Baran Bülgen'e çarpan sürücünün savunması akııllara durgunluk veren cinsten...

16 Ağustos'ta Fırat S.’nin aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği otomobil, evlerinin önünde oturan Baran Bülgen, annesi Zozan Bülgen, akrabası Perihan Bülgen ve komşusu Büşra Tan’a çarptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 8 yaşındaki Baran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Fırat S. ile yanındaki 2 kadın, yaralıların yakınları tarafından darbedildi. Polisin, sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırmasının ardından yaralıların yakınları, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.



Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından Baran Bülgen’in cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

'ANLIK BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM'

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Fırat S.'nin ifadesinde, "Kız kardeşimle otomobille seyir halindeyken, durup ortak arkadaşımız olan S.N.’yi de araca aldık.

Bir süre sonra direksiyon başında kardeşimin verdiği sodayı içerken boğazıma kaçtı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Anlık bilinç kaybı yaşadım" demesi pes dedirtti.

UYUŞTURUCU MU KULLANDI?

Ayrıca Fırat S., kendisine saldıran mahalleliden şikayetçi olmadığını da belirterek, ifadesini şöyle sürdürdü: "Kendime geldiğimde; tanımadığım bir grup şahıs bana vuruyordu. Kazaya ait herhangi bir şey hatırlamıyorum.

Kaza anında alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde değildim. Bana saldıran, aracıma zarar veren kişilerden de şikayetçi değilim."