8 yıllık firari FETÖ’cü gardropun arkasındaki özel bölmeden çıktı!

14 Eylül 2024 22:43 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 22:56

FETÖ’yle mücadele sürüyor. Samsun’da FETÖ firarisi bir şüpheli gardropun arkasındaki özel bölmede yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Terör örgütleriyle başarılı mücadeleler devam ediyor. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) darbe üstüne darbe vuruluyor. Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında 8 yıldır aranan şahıs, gardropun arkasında saklanmak için özel olarak oluşturulmuş bölmede yakalandı.

2016’DAN BERİ SAKLANIYORDU

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgütün firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılından beri aranan K.M.’nin İlkadım ilçesinde saklandığı ev tespit edildi.

TUTUKLANDI

Polis tarafından düzenlenen operasyonda K.M., ikametteki gardropun arkasında saklanmak için özel olarak oluşturulmuş bölmede yakalandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan K.M., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.