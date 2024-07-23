80 bin TL'lik telefon buldu, karakola teslim etti! Teşekkür beklerken hırsızlıkla suçlandı

23 Temmuz 2024 11:31 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:32

Samandağ ilçesinde hurda toplayarak geçimini sağlayan 70 yaşındaki Nurşen Öz, hurdaların arasında 80 bin TL'lik telefon bulunca hemen karakola teslim etti. Telefon kısa sürede sahibine teslim edildi. Fakat telefonun sahibi teşekkür etmek yerine Öz'ü hırsızlıkla suçladı.

"KİMSENİN MALINA TENEZZÜL ETMEM"

Duruma tepki gösteren Öz, kimsenin malına tenezzül etmediğini dile getirerek, alnının teriyle hurda toplayıp sattığını söyledi.

Telefonu hurda toplarken bulduğunu dile getiren Nurşen Öz, "Hurda toplarken caddede telefon buldum ve telefonu bulduktan sonra sosyal medyada paylaşmaları için çevreme söyledim. Sonra karakola haber verdim, sahibi bulunsun diye. Karakol da 'tamam ekip gönderiyorum' dedi. Telefonu jandarmalara verdim, telefonun sahibi bulundu. Sonra sahibi jandarmaya 'bu telefonu kadın arabadan çaldı' demiş. Ben çalsam neden haber vereyim, ben hurda topluyorum. Sabahları şimdiye kadar böyle şeyler başıma gelmedi, ilk defa başıma geliyor. Ben 70 yaşında bir kadınım, engelli oğlum var. Bundan geçimimi sağlıyorum depremde Antakya’daki evim yıkıldı şu an kirada kalıyorum. Ben kimsenin malına tenezzül etmem, şimdiye kadar da etmedim şimdi de etmem, alnımın teri ile hurdaları toplayıp satıyorum" dedi.