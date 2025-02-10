81 ile başıboş köpek genelgesi! Sokağa salana 72 bin TL ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, flaş bir karara imza attı. 81 ile yollanan genelgede belediyelerin topladığı ancak daha sonra geri bıraktığı her sokak köpeği için 71 bin 965 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

SOKAĞA TERK EDEN YANDI

Genelgede konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması Kanun'un 14 üncü maddesi ile yasaklanmıştır. Söz konusu Kanun maddesine aykırılığının tespiti halinde hayvan başına 2025 yılında 71.965 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir."

2028'E KADAR VERİLEN EK SÜREYE İZAHAT

Öte yandan genelgede belediyelerde hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31.12.2028 tarihine kadar süre tanındığı hatırlatıldı. Bunun birlikte; hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin hayvan bakımevlerinde tutulması ile ilgili hükümlerin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olması sebebiyle hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil ettiği ifade edildi.

