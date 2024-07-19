84 seferini iptal eden THY’den açıklama: İşlemlerinizi yapabilirsiniz!

19 Temmuz 2024 19:38 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 19:45

Yazılım sisteminin küresel çapta aksamasının ardından birçok havalimanında uçuşlar durduruldu. Kısa süre içinde neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çaptaki sıkıntı birçok havayolu şirketini zorlarken sistemi de durma noktasına getirdi.

EN AZ ETKİLENEN İSTANBUL HAVALİMANI

Havalimanlarında uçuşlar durdurulurken gün içinde tüm dünyada binden fazla uçuş iptal edildi. İstanbul Havalimanı ise bu süreçten en az etkilenen meydanlardan biri olarak dikkat çekti.

“İŞLEMLERİNİZİ YAPABİLİRSİNİZ”

Gün içinde iç ve dış hat olmak üzere toplam 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, iptal olan seferlerin yolcularına ilave haklar tanıyacağına dair paylaşıma bulunmuştu. THY'den yapılan son açıklamada ise, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir. Tüm birimlerimiz, operasyonlarımızın normal seyrine dönmesi için hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir. Uçuşlarınız ile ilgili değişiklik ve iade işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz" denildi.