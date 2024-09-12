Milyonlarca kişinin kimlik bilgisi çalındı iddiası! Resmi açıklama geldi

12 Eylül 2024 17:08 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:28

Türkiye'deki 85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği yönünde iddialar vardı... İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bu konuya ilişkin bir açıklama geldi.

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Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan "85 milyonun kimlik bilgileri çalındı" iddiasına ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) bir açıklama yayımlandı.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​ ile gazeteciler arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği belirtilen açıklamada, "Bahse konu haberlerde geçen, "85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesinin de söz konusu olmadığının altı çizilen açıklamada, bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

"GEREKLİ HUKUKİ İŞLEMLER YAPILDI"

DMM​'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​ ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği tespit edilmiştir. Bahse konu haberlerde geçen, "85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevap bağlamından koparılarak, "85 milyonun kimlik bilgileri çalındı" şeklinde servis edilmektedir.

Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.