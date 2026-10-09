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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 07:45
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 07:49

9 Ekim 2026 hava durumu | Kuvvetli sağanak yağış geri dönüyor: İstanbul dahil birçok kent için gün verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Doğu Karadeniz, ve Doğu Anadolu'da bulunan birçok ilde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Hafta sonu neredeyse tüm yurtta güneş yüzünü gösterse de yeni hafta sağanak yağışla gelecek. İşte 9 Ekim Cuma güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 07:45
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 07:49

9 Ekim Cuma günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede;  'in iç kesimleri, 'nun kuzey ve doğusu ile , Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

9 Ekim 2026 hava durumu | Kuvvetli sağanak yağış geri dönüyor: İstanbul dahil birçok kent için gün verildi

KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR 

Hafta sonu tüm yurtta sıcaklıkların yükseleceği ve güneşin yüzünü göstereceği belirtilse de yeni haftanın ilk gününde dahil birçok kette sağanak yağış etkili olacak. 

9 Ekim 2026 hava durumu | Kuvvetli sağanak yağış geri dönüyor: İstanbul dahil birçok kent için gün verildi

9 EKİM CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
MarmaraBursa25°CParçalı ve az bulutlu
Çanakkale26°CParçalı ve az bulutlu
İstanbul23°CParçalı ve az bulutlu
Kırklareli26°CParçalı ve az bulutlu
EgeDenizli27°CParçalı ve az bulutlu
İzmir27°CAz bulutlu ve açık
Manisa28°CAz bulutlu ve açık
Muğla26°CAz bulutlu ve açık
AkdenizAdana32°CParçalı ve az bulutlu
Antalya28°CParçalı ve az bulutlu
Burdur25°CParçalı ve az bulutlu
Hatay29°CParçalı ve az bulutlu
İç AnadoluAnkara23°CParçalı ve az bulutlu
Çankırı25°CParçalı ve az bulutlu
Eskişehir24°CParçalı ve az bulutlu
Konya23°CParçalı ve az bulutlu
Batı KaradenizBolu23°CParçalı ve az bulutlu
Düzce26°CParçalı ve az bulutlu
Kastamonu23°CParçalı ve az bulutlu
Zonguldak23°CParçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu KaradenizAmasya25°CParçalı ve çok bulutlu
Rize23°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun24°CParçalı ve çok bulutlu
Trabzon22°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu AnadoluErzurum16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya22°CParçalı ve çok bulutlu
Van18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır26°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin24°CParçalı ve çok bulutlu
Siirt25°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Şanlıurfa27°CParçalı ve çok bulutlu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ETİKETLER
#diyarbakır
#Doğu Anadolu
#İstanbul
#meteoroloji genel müdürlüğü
#doğu karadeniz
#Gündem
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