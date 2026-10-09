9 Ekim 2026 hava durumu | Kuvvetli sağanak yağış geri dönüyor: İstanbul dahil birçok kent için gün verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Ekim Cuma günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Hafta sonu tüm yurtta sıcaklıkların yükseleceği ve güneşin yüzünü göstereceği belirtilse de yeni haftanın ilk gününde İstanbul dahil birçok kette sağanak yağış etkili olacak.

9 EKİM CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık (°C) Hava Durumu Marmara Bursa 25°C Parçalı ve az bulutlu Çanakkale 26°C Parçalı ve az bulutlu İstanbul 23°C Parçalı ve az bulutlu Kırklareli 26°C Parçalı ve az bulutlu Ege Denizli 27°C Parçalı ve az bulutlu İzmir 27°C Az bulutlu ve açık Manisa 28°C Az bulutlu ve açık Muğla 26°C Az bulutlu ve açık Akdeniz Adana 32°C Parçalı ve az bulutlu Antalya 28°C Parçalı ve az bulutlu Burdur 25°C Parçalı ve az bulutlu Hatay 29°C Parçalı ve az bulutlu İç Anadolu Ankara 23°C Parçalı ve az bulutlu Çankırı 25°C Parçalı ve az bulutlu Eskişehir 24°C Parçalı ve az bulutlu Konya 23°C Parçalı ve az bulutlu Batı Karadeniz Bolu 23°C Parçalı ve az bulutlu Düzce 26°C Parçalı ve az bulutlu Kastamonu 23°C Parçalı ve az bulutlu Zonguldak 23°C Parçalı ve az bulutlu Orta ve Doğu Karadeniz Amasya 25°C Parçalı ve çok bulutlu Rize 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Samsun 24°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Doğu Anadolu Erzurum 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Kars 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Malatya 22°C Parçalı ve çok bulutlu Van 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Güneydoğu Anadolu Diyarbakır 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Mardin 24°C Parçalı ve çok bulutlu Siirt 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Şanlıurfa 27°C Parçalı ve çok bulutlu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu