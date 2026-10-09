9 Ekim 2026 hava durumu | Kuvvetli sağanak yağış geri dönüyor: İstanbul dahil birçok kent için gün verildi

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Ekim Cuma günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.
Hafta sonu tüm yurtta sıcaklıkların yükseleceği ve güneşin yüzünü göstereceği belirtilse de yeni haftanın ilk gününde İstanbul dahil birçok kette sağanak yağış etkili olacak.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Marmara
|Bursa
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Çanakkale
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İstanbul
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Kırklareli
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Ege
|Denizli
|27°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İzmir
|27°C
|Az bulutlu ve açık
|Manisa
|28°C
|Az bulutlu ve açık
|Muğla
|26°C
|Az bulutlu ve açık
|Akdeniz
|Adana
|32°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Antalya
|28°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Burdur
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Hatay
|29°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İç Anadolu
|Ankara
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Çankırı
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Eskişehir
|24°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Konya
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Batı Karadeniz
|Bolu
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Düzce
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Kastamonu
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Zonguldak
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Amasya
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Rize
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Samsun
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Trabzon
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Doğu Anadolu
|Erzurum
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kars
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Malatya
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Van
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Güneydoğu Anadolu
|Diyarbakır
|26°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Mardin
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Siirt
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Şanlıurfa
|27°C
|Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu