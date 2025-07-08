9 il merkezli siber suçlar operasyonu! Vatandaşları böyle dolandırmışlar: 1 milyar TL'lik vurgun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 il merkezli “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 66 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında ise 1 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 il merkezli “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar ile ilgili detayları paylaştı. Vatandaşları türlü yöntemlerle dolandıran 66 şüphelinin banka hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Yakalanan 66 şüpheliden 27'si hakkında tutuklama kararı verildi.

VATANDAŞLARI BÖYLE KANDIRMIŞLAR

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

9 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarımızda şüphelilerin;

Yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları,

Araç satışı ilanları altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek hesaplardan para çektikleri,

Yatırım danışmanlığı ve faturalı hat yardımı” adı altında kimlik bilgisi ve şifre elde edip nitelikli hırsızlık yaptıkları,

Vatandaşlarımızı arayarak, isimlerinin terör soruşturmasına karıştığını söyleyip hesaplarından yüklü miktarda para transferi yaptırdıkları tespit edildi.

