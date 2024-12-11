Tgrt Haber
Haberler>Gündem>9 yaşındaki çocuk kuduz nedeniyle öldü! Ailesi acı haberi alınca yıkıldı!

9 yaşındaki çocuk kuduz nedeniyle öldü! Ailesi acı haberi alınca yıkıldı!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Aralık 2024 11:49 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:54
9 yaşındaki çocuk kuduz nedeniyle öldü! Ailesi acı haberi alınca yıkıldı!

Şanlıurfa'da kahreden bir olay yaşandı. Kuduz hastalığı nedeniyle tedavi altına alınan ve Elazığ'a sevk edilen 9 yaşındaki Muhammed Muaz hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi yıkıldı.

Elazığ’da 9 yaşındaki çocuk, kuduz​ hastalığı nedeni ile hayatını kaybetti. Şanlıurfa’da, kuduz hastalığı nedeni ile tedavi altında bulunan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, aniden fenalaştı.

Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.

9 yaşındaki çocuk kuduz nedeniyle öldü! Ailesi acı haberi alınca yıkıldı! - 1. Resim

KUDUZ NEDİR BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuduz; köpek, kedi, at, eşek, inek, keçi gibi evcil hayvanlar ile ayı, çakal, domuz, kirpi, kokarca, köstebek, kurt, tilki, sansar ve yarasa gibi yabani memeli hayvanları hastalandıran bir virüs hastalığıdır. 

9 yaşındaki çocuk kuduz nedeniyle öldü! Ailesi acı haberi alınca yıkıldı! - 2. Resim

YÜZDE 90'I KÖPEK KAYNAKLI

Türkiye’de kuduz vakalarının yüzde 90’ı köpek kaynaklıdır. Kuduz hastalığının önlenmesinde erken müdahale hayati önem taşımaktadır. Köpek, kedi gibi hayvanlar tarafından ısırılan ya da tırmalanan ya da temas kuran kişilerin mutlaka doktora başvurması ve mümkün olan en kısa zamanda kuduz aşısı yaptırması gerekmektedir.

Kuduzun ilk bulguları arasında baş ağrısı, öksürük, ateş, etkilenen bölgede uyuşma-karıncalanma, ağızda köpürme, saldırganlık ve anormal davranışlar görülür.

İlgili Haberler

 

 

 

 
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
kuduzhastalık

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...