15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 90 bin camide şehitler için sela okundu!

16 Temmuz 2024 00:16 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 00:35

Saul Niguez, Sevilla'ya kiralık olarak transfer oldu!

Saul Niguez, Sevilla'ya kiralık olarak transfer oldu!

Türkiye genelinde ve birçok ülkede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz direnişinin 8. yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerden sela okundu.

SABAHA KADAR AÇIK KALACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" şiarıyla 81 il ve 922 ilçede 90 bin camide selalar okundu. Düzenlenen program kapsamında 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 ildeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.