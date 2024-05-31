96 yaşındaki kadın yangında can verdi

31 May 2024 05:19 - Güncelleme : 31 May 2024 06:55

İzmir'de otluk ve zeytinlik alanda yangın

İzmir'de otluk ve zeytinlik alanda yangın

Eskişehir'de HES yangını: Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de HES yangını: Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde meydana geldi. 14. Menekşe Sokak üzerinde 2 katlı bir evde yaşayan Fintöz Mutlu (96) kentin yüksek kesiminde oturduğu için soba yaktı.

Fakat bir süre sonra sobadan çıkan alevler tüm evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye alevlere hızla müdahale etti. İçeri giren ekipler, yaşlı kadının cesediyle karşılaştı.

Polis ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı.