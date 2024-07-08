ABB Meclisi’nde Merih Demiral teklifi! Parka adı 'Bozkurt' ile verilecek 

08 Temmuz 2024 22:08 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 22:12

A Milli Futbol Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta gol attıktan sonra sevinç olarak bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maçlık ceza verilmesi Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, temmuz ayı toplantısında Merih Demiral'ın adının şehirde bir parka verilmesi teklif edildi. MHP Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım, Demiral’ın isminin Ankara’da bir parka verilmesine ilişkin önerge sundu.

"BOZKURT HEYKELİ YER ALSIN"

Yıldırım’ın önergesinde "Melih Demiral’ın isminin verileceği bir park yapılması ve parkın içine de yapmış olduğu gol sevincini yansıtan bir bozkurt heykeli yapılması, bu işaretin ırkçılık değil, Türk milletinin sembolü olduğunu bütün dünyaya göstermek adına en iyi cevap olacağı düşüncesindeyiz. Bu anlamda yapılacak parka Bozkurt Yürek Merih Demiral adının verilmesi hususundaki önergemizin Meclis gündemine alınmasını, gereğinin yapılmasını arz ederim" denildi.

2 MAÇLIK CEZA ALMIŞTI

Avusturya maçında attığı 2 golle Türkiye’ye çeyrek final kapısını açan A Milli Futbol Takımı futbolcusu Merih Demiral karşılaşmada yaptığı ''bozkurt'' işareti sonrası 4 farklı suçlama ile UEFA Disiplin Komitesi’ne sevk edilmişti. UEFA Disiplin Kurulu, Demiral’a 2 karşılaşmadan men edilmesine hükmetmişti.