ABD Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye veda etti: Duygusal sözlerle gitti

03 Eylül 2024 07:12 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 07:21

Türkiye’deki 3 yıllık görev süresi dolan ABD Büyükelçisi Jeff Flake, bir veda mesajı yayımladı. 3 yıllık görev süresi boyunca yaşadığı önemli anlardan bahsettiği bir videoyu Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından paylaştı.

"HAYATIMDA HİÇ BU KADAR MAÇ İZLEMEDİM"

Video mesajda görevi boyunca Türk halkı ve Amerikan halkı arasında derin anlayışı ve iş birliğini geliştirdiklerini belirten Flake, Türkiye’nin sporseverler için harika bir ülke olduğunu belirterek “Hayatımda hiç bu kadar futbol, voleybol ve basketbol maçı izlememiştim” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de kendisinin, eşi Cheryl Flake’nin ve ailesinin çok sıcak bir şekilde karşılandığını vurgulayan Flake, “Bu muhteşem ülkenin insanlarını özleyeceğim. Buradan ayrılmak yuvamızı geride bırakıp gitmek gibi. Hoşça kalın” diye konuştu.