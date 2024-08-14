ABD Büyükelçisinden 'Türkiye'ye saldırmak için PKK/YPG'nin eğitildiği' sözlerine açıklama geldi

14 Ağustos 2024 19:02 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 19:18

ABD'li emekli albay Douglas McGregor'ın Türkiye'yi karıştırmak için PKK'lı teröristlerin eğitildiği sözleri itiraf olarak algılanmış ve tepki yağmıştı. McGregor "Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz şu anda. Kimleri mi kast ediyorum. PKK halkın mücahitleri örgütü ve bazı farklı örgütleri silahlandırıyor ve eğitiyoruz Türkler de bunun farkındalar. Bundan çok rahatsızlar. Bunu geçmişte de yaptık.” demişti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve en çok tartışılan bu konu da dahil olmak üzere pek çok soruya yanıt verdi.

"SAÇMALIK"

Flake, ABD'li emekli albay ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) eski danışmanı Douglas McGregor'ın, "ABD'nin Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'yi hazırladığı" iddialarına da yanıt verdi.

"Bu tür bir şeyin rapor edildiğini duymadım. NATO'yla tamamen ilgisiz olduğunu ve bu yönetimin ya da Kongre'deki tanıdıklarımın görüşlerini yansıtmayan bazı saçmalıklar söylediğini duydum, bu yüzden bu iddiaya itibar etmem." diyen Flake, McGregor'ın ABD hükümeti adına konuşmadığını vurguladı.

Gazze'de ateşkes için "Özellikle Türkiye'nin rolünü memnuniyetle karşılıyoruz. (Ateşkesin) ardından kalıcı barışı istiyoruz. Bu, iki devletli çözümle olacak." dedi. ABD'nin bölgedeki müttefiklerinden ateşkesin sağlanması hususunda yardım istediğini aktaran Flake, bunun sivil can kayıplarına son verebileceğini söyledi.

İsrail'i "teröre karşı" desteklediklerini savunan Flake, iki devletli çözümü desteklediklerini ve bu konuda İsrail ile ayrıştıklarına işaret etti.

Flake, ABD'nin tesir gücü yüksek MK 84 bombalarını, İsrail'e göndermeyi askıya almayı planlayıp planlamadığı yönündeki soruya da "Bilmiyorum. Bunun yanıtı, Türkiye'deki elçide değil ABD Dışişleri Bakanlığı'nda olacaktır." cevabını verdi.

"ABD SURİYE İLE İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEYECEK"

Suriye ile Türkiye arasında normalleşme sürecini nasıl değerlendirdikleri yönündeki bir soru üzerine Flake, "ABD, Suriye ile ilişkileri normalleştirmeyecek." diyerek, Suriye konusunda BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararına uymayı sürdürdüklerini kaydetti.

"ABBAS'A EV SAHİPLİĞİ YAPACAK OLMASI BENCE HARİKA"

Flake, Türk kamuoyunun, ABD ve diğer ülkeleri Gazze'deki katliamlardan sorumlu tuttuğu ve İsrail'in eylemlerinin Türkiye'deki ABD karşıtlığına etkisi konusunda ne tür tespitleri olduğu yönündeki soruya, "Türkiye'de birçok kişinin Filistinlilerle ve Filistin davasıyla kendilerini özdeşleştirdiklerini biliyorum." yanıtını verdi.

Bu durumun kendisini için kolay olduğunu söylemeyeceğini ve Gazze'de ateşkes sağlanmasıyla daha iyi bir konumda olacaklarını belirten Flake, ateşkesin ardından barışın kalıcı olabilmesi için bölgesel güç Türkiye'nin, "pozitif" şekilde meseleye müdahil olması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yakında bölgeyi ziyaret etmeyi planlamadığını da belirten Flake, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'yi ziyaret ederek TBMM'de yapacağı konuşma için "Birçok Filistinli barış istiyor. Türkiye'nin (Abbas'a) ev sahipliği yapacak olması bence harika." ifadesini kullandı.

ABD'NİN ASKERİ YIĞINAĞI SORULDU

ABD'nin son zamanlarda bölgede oluşturduğu askeri yığınağa ve Amerikan askerinin hareketliliğine ilişkin soruyu yanıtlayan Flake, "Bir bölgedeki müttefik ve ortaklarımızı etkileyebilecek bir gerilimi ne zaman görsek bunu yapıyoruz." dedi.

Flake, ABD'nin bir bölgede müttefiklerini ve ortaklarını etkileyebilecek bir tırmanma gördüğünde oraya askeri varlıklar gönderdiğini ve çoğu zaman böylece gerilimi düşürmeyi başardığını belirterek, "Çünkü bir ülke veya güç, daha küçük bir rakibinin peşinden gidebileceğine inanırsa, ABD o rakiple omuz omuza durur, ister NATO müttefikliğiyle olsun, ister başka bir şey." diye konuştu.

Gerilimi yükseltmeyi hedeflemediklerini söyleyen Flake, "İsrail ile İran veya Hizbullah ile İsrail arasında bir savaş görmeyi istemiyoruz. Bölgedeki tüm ortaklarımızın bize durumu sakinleştirmekte yardım etmesini sağlamak için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.

Flake, Ukrayna'ya destek amacıyla Yunanistan'da bazı askeri yığınaklar yapıldığını kaydederek, ABD'nin Türkiye karşısında Yunanistan'ı kayırdığı ve Türkiye'ye karşı saldırmak için yığınak yaptığı iddialarını yalanladı.

İRAN İLE SAVAŞ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'dan gelecek misille olasılığıyla ilgili soruya cevaben Flake, "Bu, ateşkes üzerine yoğun şekilde çalışmamızın bir diğer sebebi. Ateşkesi sağlayabilirsek, bunun herhangi bir taraftan misilleme şansını düşüreceğini düşünüyoruz. Ateşkesi sağlayabilirsek, çok daha az risk olur." dedi.

Flake, kimsenin İran üzerinde tam etkiye sahip olmadığını söyleyerek, gerilimi düşürme umudunu dile getirdi.

İran ile ilişkisi olan herkesi gerilimi düşürmek için gayret etmeye çağırdıklarını aktaran Flake, Türkiye'nin komşusu olması hasebiyle İran'la ilişkiler konusunda daha deneyimli olduğunu kaydetti.

Flake, Türkiye'nin bölgede gerilimi düşürme çabalarının altını çizerek, "Türkiye, İsrail ile İran arasındaki bir savaştan fayda sağlamayacak. Bunu biliyoruz. Bence herkes, (savaş durumunda) tüm bölgenin bir darbe alacağını biliyor." dedi.