Gündem
ABD İran savaşı bitti mi ateşkes kaç gün sürecek?

ABD-İran savaşıyla ilgili son dakika gelişmeleri, dünya kamuoyu tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Ortadoğu’da 40 gündür süren ve küresel ekonomide sarsıntıya yol açan ABD-İsrail-İran çatışması, Pakistan’ın arabuluculuğunda sağlanan beklenmedik bir adımla geçici bir duraksama sürecine girdi. ABD Başkanı Donald Trump ve İranlı yetkililer, iki hafta sürecek şartlı bir ateşkes üzerinde uzlaştıklarını açıkladı. Ateşkes kararının duyurulmasının ardından tarafların her biri galip geldiğini ileri sürdü.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 19:55
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 19:55

Ateşkes mutabakatı, bölgedeki tansiyonu azaltmayı ve diplomatik görüşmelere zemin hazırlamayı amaçlayan kritik hükümler içeriyor. Anlaşmanın en dikkat çeken maddesi, savaşın başlangıcından bu yana kapalı bulunan ve küresel petrol taşımacılığının kilit noktası kabul edilen ’nın yeniden açılması şeklinde değerlendiriliyor. Müzakere süreci, 10 Nisan Cuma günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek diplomatik temaslarla başlayacak. Ateşkes uygulaması ise 8 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek ve iki haftalık (15 günlük) geçici dönemi kapsayacak. Petrol sevkiyatında stratejik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı, İran ordusunun koordinasyonuyla gemi trafiğine açılacak.

ABD İRAN SAVAŞI BİTTİ Mİ?

Ateşkes ilanının ardından iki taraf da gelişmeyi kendi açısından bir “başarı” olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda ateşkesin ABD adına tam bir zafer olduğunu ve İran’ı bu noktaya Çin’in yönlendirdiğini öne sürdü. Buna karşılık İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD’yi “ağır bir yenilgiye” uğrattıklarını ve Trump’ın ateşkese mecbur kaldığını savundu. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı’ndan yapılacak geçişlerin İran ordusunun kontrolünde gerçekleşeceğini vurguladı.

ABD - İRAN ATEŞKESİNİN MADDELERİ

ABD ile İran arasında, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Cuma günü yapılması planlanan temaslar, Tahran yönetiminin hazırladığı ve Trump tarafından kabul edilen 10 maddelik taslak çerçevesinde yürütülecek. İran’a bağlı Fars Haber Ajansı’na göre söz konusu 10 maddeye dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

  • İran’ın nükleer silah üretiminden vazgeçeceğini taahhüt etmesi
  • İran’a ve müttefik gruplara yönelik tüm saldırıların tamamen sonlandırılmasını garanti altına alacak düzenlemeler
  • ABD muharip unsurlarının bölgeden çekilme ihtimali ve bölgedeki üslerden İran’a dönük operasyonların yasaklanması
  • Hürmüz Boğazı’ndan gemilerin iki hafta boyunca İran’ın belirlediği kurallar kapsamında ve kısıtlı biçimde geçiş yapması
  • İran’a yönelik tüm ABD ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarının kaldırılması
  • İran’ın savaş sebebiyle uğradığı zararların oluşturulacak yatırım ve finansman fonu aracılığıyla telafi edilmesi
  • ABD’nin, İran’ın nükleer zenginleştirme hakkını tanıması ve bu seviyenin müzakere edilmesi
  • İran’a, bölge ülkeleriyle ikili ve çok taraflı barış anlaşmaları yapabilme imkânı sağlanması
  • Bölgedeki tüm direniş gruplarına yönelik saldırmazlık politikasının genişletilmesi
  • Tüm bu maddelerin Birleşmiş Milletler kararıyla resmiyet kazanması.
