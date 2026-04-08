ABD İran savaşı bitti mi ateşkes kaç gün sürecek?

Ateşkes mutabakatı, bölgedeki tansiyonu azaltmayı ve diplomatik görüşmelere zemin hazırlamayı amaçlayan kritik hükümler içeriyor. Anlaşmanın en dikkat çeken maddesi, savaşın başlangıcından bu yana kapalı bulunan ve küresel petrol taşımacılığının kilit noktası kabul edilen Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması şeklinde değerlendiriliyor. Müzakere süreci, 10 Nisan Cuma günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek diplomatik temaslarla başlayacak. Ateşkes uygulaması ise 8 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek ve iki haftalık (15 günlük) geçici dönemi kapsayacak. Petrol sevkiyatında stratejik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı, İran ordusunun koordinasyonuyla gemi trafiğine açılacak.

ABD İRAN SAVAŞI BİTTİ Mİ?

Ateşkes ilanının ardından iki taraf da gelişmeyi kendi açısından bir “başarı” olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda ateşkesin ABD adına tam bir zafer olduğunu ve İran’ı bu noktaya Çin’in yönlendirdiğini öne sürdü. Buna karşılık İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD’yi “ağır bir yenilgiye” uğrattıklarını ve Trump’ın ateşkese mecbur kaldığını savundu. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı’ndan yapılacak geçişlerin İran ordusunun kontrolünde gerçekleşeceğini vurguladı.

ABD - İRAN ATEŞKESİNİN MADDELERİ

ABD ile İran arasında, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Cuma günü yapılması planlanan temaslar, Tahran yönetiminin hazırladığı ve Trump tarafından kabul edilen 10 maddelik taslak çerçevesinde yürütülecek. İran’a bağlı Fars Haber Ajansı’na göre söz konusu 10 maddeye dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.