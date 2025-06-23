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 | Banu İriç

ABD, İran'a saldırı düzenlerken Türk hava sahasını kullandı mı? Rotası açıklandı

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıda Türk hava sahasının ihlal edildiği öne sürüldü. Yapılan bombardımanda ABD ordusunun kullandığı rota açıklandı.

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ABD, İran'a saldırı düzenlerken Türk hava sahasını kullandı mı? Rotası açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 22:59

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılara ABD ordusu da nükleer tesislere saldırı düzenleyerek fiilen katıldı. Bu saldırılarda Türkiye hava sahasının da ihlal edildiği bazı kesimler tarafından iddia edildi.

ABD, İran'a saldırı düzenlerken Türk hava sahasını kullandı mı? Rotası açıklandı

ABD'NIN SALDIRI GÜZERGAHI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuyla ilgili detayları paylaştı.
DMM’nin açıklamasında ne İsrail'in ne de ABD'nin yaptığı saldırılarında Türk hava sahası kesinlikle kullanılmadı. ABD ordusunun uçakları uçaklarının Cebelitarık Boğazı üzerinden Akdeniz'in güneyini kullanarak Irak'tan geçip saldırıyı yaptığı belirtildi.
DÖNÜŞTE DE AYNI YOL İZLENDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İran’ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştiren Amerikan bombardıman uçaklarının Türk hava sahasını kullandığına” dair çeşitli mecralarda dile getirilen iddialar dezenformasyon ürünüdür.

İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılarda Türk hava sahası hiçbir şekilde ihlal edilmediği gibi, ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda da Türk hava sahası kesinlikle kullanılmamıştır.

Doğrusu; Amerika’dan kalkıp Cebel-i Tarık boğazı tarafından giriş yapıp Akdeniz’in güneyinden İsrail’e ulaşan bombardıman uçakları, Irak üzerinden giriş yaparak İran’ı vurmuştur.

Söz konusu bombardıman uçakları, yaptıkları taarruz sonrası aynı güzergahı tersinden takip etmiş; dönüşte Akdeniz üzerinde de (Girit’in güneyinde) yakıt ikmali yaparak Amerika’ya dönmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti, Ortadoğu barış ve istikrarını ısrarla savunmaya devam etmekte; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu amaçla diplomasiyi ayakta tutmak için alınan inisiyatiflere öncülük etmektedir.

Bunun aksi yönünde dile getirilen her türlü iddia dezenformasyon ürünüdür.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

https://x.com/dmmiletisim/status/1937205351872643310

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