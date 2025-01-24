ABD kapılarını tamamen kapattı! Türklere 2 yıl vize yok

24 Ocak 2025 15:02 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 15:13

Başta Balkan ve Avrupa ülkeleri olmak üzere yerli turistlerin yurt dışına ilgisi giderek artıyor. Artan talep üzerine ABD harekete geçti. Türk vatandaşlarına yönelik vize kontenjanını düşürme kararı alan ülkeye gitmek için başvuru yapan bir Türk vatandaşı, en erken 2027 yılında vize alabilecek.

Türkiye​ ile yaşanan diplomatik problemleri gerekçe gösteren Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 7 Ekim 2017 tarihinde Türk vatandaşlarının yapacağı yeni vize​ başvurularını sınırsız süreyle askıya almış, devam eden süreçte tekrar aktif hale getirilen vize başvuruları için daha düşük kontenjanlar ayrılmıştı.

Geçmişte Türk vatandaşlarına yönelik uzun süreli turist vizesi sunan ABD​, ilk aşamada vize sürelerini kısaltırken, bir yandan da yeni başvuru sürecini zorlaştırmaya devam ediyor.

BUGÜN BAŞVURAN 2027​'DE GİDEBİLECEK

Yoğun taleplere rağmen vize prosedüründe bir değişikliğe gitmeyen ABD, Türkiye'den yapılacak ve genel olarak turizm, akraba ziyareti ya da akademik konferanslara katılımı içeren B1-B2 vizelerinin randevu tarihini en erken 2027 yılına sarkıtmış durumda.

ABD Konsolosluğu'nun internet sitesine giren vatandaşlar, en erken randevuların 2026 yılının Aralık ayı için verildiğini gördü. Pasaport gönderim süreçleri ve işlem süreleri de dikkate alındığında, bugün ABD'ye gitmek isteyen bir Türk vatandaşı, halihazırda vizesi bulunmaması halinde en erken 2027 yılında ABD'ye ayak basabilecek.

Söz konusu durum, federasyon ile bağlantısı olmayan çok sayıda bireysel sporcunun, akademisyenin ve gazetecinin mağduriyet yaşamasına neden olurken, kontenjanların artırılma talebine ABD'den herhangi bir yanıt gelmemekte.