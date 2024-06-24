ABD Türkiye'yi 'sabırsızlıkla' bekliyor! NATO öncesi sürpriz açıklama

24 Haziran 2024 22:40 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 22:54

NATO'nun Temmuz ayında kritik zirvesi gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvede Ukrayna savaşı başta olmak üzere kritik konular ele alınacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, başkent Washington'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesi Türkiye'nin önemini vurguladı.

Bass, ABD'de gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi öncesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'den çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığının siyasi işlerden sorumlu üst düzey yetkilisi, AA muhabirinin sorusu üzerine, ABD'nin NATO toplantısı çerçevesinde Türk mevkidaşlarıyla masaya oturmayı "sabırsızlıkla" beklediğini söyledi.

Bass, "İster lider düzeyinde, ister resmi delegasyonlar arasındaki etkileşimlerde olsun, Türk hükümetiyle İttifak (NATO) aracılığıyla kolektif güvenliğimizi etkileyen çeşitli konuların yanı sıra bir dizi başka güvenlik sorunu hakkında da görüşmelerimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Türkiye ile güvenlik konusunda "başka bölgelerde de yakın işbirliği içinde" çalıştığına atıfta bulunan Bass, "Türkiye, uzun zamandır İttifak içindeki kolektif güvenliğe önemli hatta pek çok kişinin söylediği gibi, temel katkıda bulunan bir ülke olmuştur." ifadesini kullandı.

"YAKIN ORTAK OLMAYA DEVAM EDECEK"

ABD'li diplomat, şöyle devam etti:

"İster Rusya Federasyonu'ndan kaynaklansın, ister hibrit tehditler, ister başka bölgelerden gelen istikrarsızlıklar olsun, ister terör örgütlerinin, özellikle de DEAŞ'ın kalıcı zorluklarına çözüm bulmak için yakın işbirliği içinde çalıştığımız ortaklıklar olsun, (Türkiye) günümüzün güvenlik sorunlarıyla başa çıkmada ABD ve diğer müttefiklerin yakın bir ortağı olmaya devam etmektedir."

Bass, ayrıca geçen yılki Vilnius Zirvesi'ndeki deklarasyona ve son 12 ay içinde müteakip dışişleri ve savunma bakanlıklarının resmi yazışmalarına bakıldığında, NATO'nun süren çabaları ve başarısının "tutarlı çizgide" devam ettiği görüşünü paylaştı.

NATO'nun, Transatlantik İttifak'ın 75'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 9-11 Temmuz'da Washington'da liderler düzeyinde zirve yapılması planlanıyor.