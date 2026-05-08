ABD UFO belgeleri olayı nedir? ABD UFO belgelerine nereden bakılır?

ABD Savunma Bakanlığı’nın son yıllarda “Tanımlanamayan Anormal Olaylar” (UAP – Unidentified Anomalous Phenomena) çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar, kamuoyunun en fazla dikkatini çeken başlıklardan biri hâline geldi. Özellikle gizliliği kaldırılan belgelerin aşamalı biçimde yayımlanacağına dair yapılan açıklamalar, UFO tartışmalarını yeniden küresel ölçekte gündemin merkezine taşıdı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara göre “Tanımlanamayan Anormal Olaylar” (UAP) ile ilgili belgeler artık tek seferde değil, belirli aşamalar hâlinde kamuoyuna sunulacak. ABD Savunma Bakanlığı’nın benimsediği bu yaklaşım, “maksimum şeffaflık” hedefiyle ilişkilendiriliyor. Açıklamalarda ayrıca Amerikan halkının bu konularda daha fazla bilgi talep ettiği ve yönetimin de bu beklentiye yanıt verdiği ifade ediliyor.

UFO DOSYALARININ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Gizliliği kaldırılan belgeler genel olarak şu başlıklar altında toplanıyor:

Pilot raporları ve askeri gözlem kayıtları

Radar ile sensör verileri

Tanımlanamayan hava olaylarına yönelik analizler

Görsel ve video kayıt incelemeleri

Geçmiş yıllara ait sınıflandırılmış araştırmalar

Bu dosyalar, doğrudan “uzaylı yaşamı” gibi kesin bir sonuca işaret etmek yerine daha çok “açıklanamayan hava olaylarının teknik incelemesi” üzerine yoğunlaşıyor. Pentagon’un kullandığı UAP terimi de bu nedenle UFO kavramının yerine daha tarafsız ve bilimsel bir çerçeve sunuyor.

ABD UFO BELGELERİNE NEREDEN BAKILIR?

ABD UFO belgelerine erişim sağlamak isteyen kullanıcılar için en resmî kaynak doğrudan ABD Savunma Bakanlığı’nın dijital platformu olarak öne çıkıyor.

ABD UFO/UAP belgelerini incelemek isteyenler için resmî kaynaklar şunlar:

ABD Savunma Bakanlığı UAP Resmî Sayfası (https://www.war.gov/)

All-domain Anomaly Resolution Office Resmî Arşivi

ABD Ulusal Arşivleri UFO Kayıtları (https://www.archives.gov/research/topics/uaps)

Özellikle All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), Pentagon bünyesinde UAP olaylarını inceleyen resmî birim olarak dikkat çekiyor. Bu platformda raporlar, video kayıtları ve yıllık değerlendirme belgeleri yayımlanıyor.