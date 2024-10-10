ABD’de kasırga sonrası şoke eden görüntü! Evinin salonundan timsah çıktı

10 Ekim 2024 09:44 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:07

Amerika Birleşik Devletleri, Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga için vatandaşlarını çok sert uyardı. Kasırganın vurduğu birçok bölgede yıkım ve su baskınları yaşandı. Kasırga sonrası evlerini su basan aile oturma odasında timsahla karşılaştı. Görüntüler kasırganın ne denli güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

Yüzyılın kasırgası Milton karaya çıktı! ABD felaketi yaşıyor: Ölü ve yaralılar var

Yüzyılın kasırgası Milton karaya çıktı! ABD felaketi yaşıyor: Ölü ve yaralılar var

Amerika Birleşik Devletleri​ Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga​ Milton ile mücadele ediyor. Son yılların en güçlü kasırgası için yetkililer uyarılar üstüne uyarı yaptı. Florida​ kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan kasırga öncesinde bölge halki evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere alındı.

BÖLGEDEN GELEN GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Sığınaklara geçilmesi ve herkesin üzerine kimlik bilgileri ve kan grubunu yazması istendi. Bölgeden gelen görüntüler sosyal medyada gündem olurken kasırganın yıkıcı etkileri gözler önüne serildi.

EVİNİN SALONUNDA TİMSAHLA KARŞILAŞTI

Kasırganın vurduğu birçok bölgede yıkım ve su baskınları görüldü. Kasırga sonrası su basan evine giren bir adamın gördükleri ise kan dondurdu. Evinin salonunda tonlarca ağırlıktaki timsahla karşılaşan adam ne yapacağını şaşırdı.

Görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.