ABD’de ne oluyor? Son dakika ABD uçuş yasağı neden alındı?

ABD'de hava yolu ulaşımını etkileyen gelişmelerin ardından ülke genelindeki havalimanlarında uçuş trafiği durma noktasına geldi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından alınan karar kapsamında tüm havalimanlarında iniş ve kalkışlar ikinci bir emre kadar durduruldu. Yaklaşık 7 bin uçuşun iptal edildiği süreçte, ABD hava sahasında bulunan binlerce uçağın durumu da gündeme geldi. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada havacılık alanındaki gelişmelere değinirken teknisyenlerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. ABD'de yaşanan gelişmeler, 11 Eylül saldırılarından bu yana ülke genelindeki uçuşları kapsayan ikinci durdurma kararı olarak kayıtlara geçti. ABD uçuş yasağı neden alındı? Detaylar…

ABD'DE NE OLUYOR?

ABD'de Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından alınan kararla ülke genelindeki havalimanlarında uçuşlar durduruldu. ABD hava sahasını ve hava yolu ulaşımını kapsayan karar doğrultusunda uçakların iniş ve kalkışlarına ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceği açıklandı. Olağanüstü şartlar ve güvenlik gerekçeleriyle alındığı belirtilen kararın ardından ABD genelindeki havalimanlarında uçuş trafiğine ilişkin kısıtlamalar uygulamaya konuldu.

Kararın açıklanmasının ardından hava yolu ulaşımında yaşanan aksaklıkların boyutu da gündeme geldi. Ülke genelinde yaklaşık 7 bin uçuşun iptal edildiği bildirildi. ABD hava sahasında yaklaşık 3 bin 100 uçağın bulunduğu aktarılırken, hava sahasındaki uçaklara en yakın havalimanına iniş yapmaları yönünde talimat verildi. Böylece hem havalimanlarındaki kalkış ve iniş trafiği hem de havada bulunan uçakların durumu alınan karar kapsamında değerlendirildi.

ABD'de yaşanan gelişmeye ilişkin Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de açıklama yaptı. Duffy, iletişim sorunu nedeniyle uçuşların durdurulduğunu ve teknisyenlerin konuyu araştırdığını belirtti. Bakanın açıklamasında tüm havalimanlarında uçuşların durduğu bilgisi de yer aldı. Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamayla birlikte ülke genelinde uygulanan uçuş kısıtlamasının ikinci bir emre kadar devam edeceği bildirildi.

ABD UÇUŞ YASAĞI SON DAKİKA

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından duyurulan uçuş yasağı, ülke genelindeki tüm havalimanlarını kapsıyor. Karar doğrultusunda uçakların iniş ve kalkışları ikinci bir emre kadar durduruldu. Uygulamanın ardından yaklaşık 7 bin uçuşun iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. ABD hava sahasında bulunan uçaklara ise en yakın havalimanına iniş yapmaları emri verildi.

Federal Havacılık İdaresi, alınan karara ilişkin açıklamasında olağanüstü şartlar ve güvenlik gerekçelerini vurguladı. Açıklamada, uçuşların durdurulmasına yönelik kararın kapsamına ilişkin bilgilere yer verilirken, ABD genelindeki hava yolu trafiğinin durdurulduğu belirtildi. Havalimanlarında iniş ve kalkışların askıya alınmasıyla birlikte uçuş operasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilmeyeceği aktarıldı.

ABD'de ülke genelini kapsayan uçuş durdurma kararı, 11 Eylül saldırılarından bu yana ikinci kez yaşanan bir gelişme olarak da gündeme geldi. Verilen bilgilere göre, saldırılardan sonra ilk kez yeniden ülke genelindeki tüm uçuşların kalkışları durduruldu. Yaklaşık 3 bin 100 uçağın ABD hava sahasında bulunduğu sırada alınan kararın ardından uçaklara en yakın havalimanına iniş talimatı verilmesi de uygulamanın kapsamına ilişkin paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

ABD UÇUŞLAR NEDEN DURDURULDU?

ABD'de uçuşların durdurulmasına ilişkin Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, hava yolu trafik kontrol sistemleriyle ilgili sorunlara dikkat çekildi. Hava trafik kontrol frekanslarında ve radar kapasitelerinde meydana gelen çeşitli etkiler nedeniyle ülke genelinde uçuşların durdurulduğu bildirildi. İletişim ve radar sistemleriyle ilgili yaşanan sorunların ardından FAA, güvenlik gerekçesiyle tüm uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulmasına karar verdi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de konuya ilişkin açıklamasında iletişim sorununa değindi. Duffy, teknisyenlerin yaşanan sorunu araştırdığını ve bu nedenle tüm havalimanlarında uçuşların durduğunu belirtti. Açıklamada, teknik ekiplerin konu üzerinde çalıştığı bilgisi paylaşılırken, hava trafik kontrol frekansları ve radar kapasiteleriyle ilgili sorunlar uçuşların durdurulmasına ilişkin resmi açıklamalarda yer aldı.

Federal Havacılık İdaresi'nin olağanüstü şartlar ve güvenlik gerekçeleriyle aldığı kararın ardından ABD hava sahasındaki uçaklara en yakın havalimanına iniş yapmaları talimatı verildi. Yaklaşık 3 bin 100 uçağın bulunduğu hava sahasında uygulanan kısıtlamayla birlikte ülke genelindeki uçuş operasyonları askıya alındı. Yaklaşık 7 bin uçuşun iptal edildiği süreçte, teknisyenlerin iletişim sorununu araştırdığı ve uçuş yasağının ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu bildirildi.