ABD'den PKK'nın fesih kararı sonrası dikkat çeken açıklama

PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararı uluslararası kamuoyunda da yankı buldu. Kararın ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Terörün medeni dünyada yeri olmadığını vurgulayan Büyükelçilik, Türkiye’ye destek mesajı verdi.

PKK terör örgütünün silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu kararın "dönüm noktası niteliğinde" olduğu vurgulandı.

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Medeni dünyada terörün yeri yoktur. Terörist grupların silah bırakması, insanlık ve medeniyet adına daima bir zafer anlamı taşır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, NATO müttefiki Türkiye’ye destek mesajı verilerek, "ABD; kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen Türkiye’nin yanındadır" denildi.