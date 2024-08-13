ABD'li albay itiraf etti! Türkiye'ye saldırması için PKK'yı hazırlıyorlar

13 Ağustos 2024 14:40 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 14:50

Suriye ve Irak başta olmak üzere siyasi açıdan sorunlu Türkiye'ye komşu ülkelerde on yıllar boyunca terör örgütlerini silahlandırıp finanse eden Amerika'nın bu politikası hakkında çok net bir itiraf geldi.

"ERDOĞAN" SÖZLERİ

ABD ordusunda bir dönem sınır ötesinde aktif görevler üstlenen Emekli Albay Douglas McGregor, katıldığı bir programda ülkesinin PKK/YPG ile olan karanlık ilişkilerini deşifre etti.

Orta Doğu'daki son İsrail-İran gerilimine ilişkin yorumlarda bulunan ve bu gerilimde Türkiye'nin kritik rolüne işaret eden McGregor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalıştığını belirtti.

"BU KEZ DURUM ÇOK CİDDİ!"

"Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a girmesi halinde bunun Lübnan'ı istikrarsızlaştıracağının da farkında" ifadelerini kullanan ABD'li emekli komutan, Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz" dedi.

Bu noktada spikerin meraklı ifadesine atfen konuşmasını sürdüren McGregor, "Kimleri mi kastediyorum PKK ve diğer bazı örgütleri Türkiye'ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkında ve bu durumdan rahatsız. Bunu geçmişte de yaptık ancak bu sefer iş çok ciddi" diye konuştu.

"TÜRKLER SAVAŞMAK İSTEYECEKTİR"

Son dönemde çok daha yüksek sesle dillendirilen bölgesel savaş riskini yorumlayan McGregor, şu ifadeleri kullandı: "İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Amerika zaten bunun bir parçası. Türk devleti de savaşın eşiğinde olduğunu kamuoyuna açıklamak üzere... Şayet bunu bir istiklal mücadelesi olarak sunarsalar, Türk kamuoyu hiç şüphesiz savaşmak isteyecektir."