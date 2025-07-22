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 | Murat Makas

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hakkında sahte diploma iddiası! TGRT Haber'de cevap verdi

II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hakkında sahte diploma iddiaları ortaya atıldı. TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında iddialara cevap verildi.

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Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hakkında sahte diploma iddiası! TGRT Haber'de cevap verdi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 00:04

II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hakkında, sahte diploma düzenlemeye çalıştığı gerekçesiyle “resmi evrakta sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hakkında sahte diploma iddiası! TGRT Haber'de cevap verdi

SAHTE BELGELER DÜZENLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Halktv.com'un haberine göre; tarafından yürütülen denetimlerde, Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden lisans diploması almak için sahte belgeler düzenlediği iddia edildi.

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hakkında sahte diploma iddiası! TGRT Haber'de cevap verdi

Soruşturma dosyasına göre, diploma sahteciliği süreci, İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. adına oluşturulan sahte elektronik imza ile gerçekleştirilmeye çalışıldı.

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hakkında sahte diploma iddiası! TGRT Haber'de cevap verdi

KAYIHAN OSMANOĞLU'NDAN CEVAP

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konuya ilişkin iddialara cevap verdi.

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Kayıhan Osmanoğlu ‘haberler yalan’ dedi.

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