Abdullah Ağar'dan İsrail'in Lübnan planıyla ilgili çarpıcı ifadeler: Bu gizli bilgi! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor

28 Eylül 2024 16:16 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 16:41

İsrail'in saldırısı sonucu Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Orta Doğu'daki gerilimin Türkiye'yi çok yakından ilgilendirdiğini belirterek İsrail'in Güney Lübnan planını açıkladı. Abdullah Ağar'ın, ''Bu gizli bilgi. İsrail bilse bile söylemez.'' ifadeleri dikkat çekti.

İsrail'in Lübnan​ saldırıları Orta Doğu'da krizi derinleştirdi. Beyrut'ta hava saldırılarını sürdüren İsrail Hizbullah​'ın lideri Hasan Nasrallah​'a saldırı düzenledi. Nasrallah'ın saldırılarda öldüğü duyuruldu. TGRT Haber'e konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, İsrail'in Güney Lübnan planını açıkladı. Ağar, Orta Doğu'daki gerilimin Türkiye'yi çok yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

KARA HAREKATI AÇIKLAMASI

Kara harekatının olacağını belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ''4 bin Hizbullah savaşçısına cihaz saldırısı, telsizlere saldırılarında ve Hizbullah’ın beyin takımını devre dışı bırakma ve en son sembol ismi ortadan kaldırma. Güney Lübnan’a saldırılar, Kuzey İsrail’e yapılan yığınak, Suriye tarafından gelebilecek destekleri engellemek bütün bunlara bakıldığında kara harekatının hazırlık safasına geliyoruz. Kara harekatı yapılacak emareleri var. Hizbullah mevzilenmiş durumda. Bu mevzilenmeye bu bombardımanlar ne kadar zarar verdi? Bunu bizim bilmemiz zor. Bu gizli bilgi. İsrail bilse bile söylemez.'' dedi.

''TÜRKİYE'Yİ ÇOK YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR''

Abdullah Ağar, ''Bir gerçek var bunu zaten Netanyahu da söylüyor. Litani nehrinin orada tampon bölge oluşturmak. Güney Lübnan’da Fatima kapısı diye bir yer var. 1982 yılından beridir kapalı. İran’daki Humeyni devriminin teorisini inşa ediciler buradan Kudüs’ü ele geçireceklerini düşünüyorlar bu yüzden Güney Lübnan hem İsrail hem de Hizbullah için çok önemli. İsrail sarsıcı bir durum ortaya koydu, gerilim tırmandırarak savaşı durdurma stratejisi var. Ne kadar tutacak? Önümüzde son derece bütün Orta Doğu’yu ilgilendiren gerilim var. Türkiye’yi de çok yakından ilgilendiriyor.'' ifadelerini kullandı.

80 YILLIK DÜŞMANLIK

Kur'an-ı Kerim ayetlerinden örnek veren Ağar, ''İsrail ne kadar stratejik olursa olsun derinliği yok. Hamas ve Hizbullah İsrail’e bir kısım askeri alanda kaybettirebilir. İsrail savaş suçlarıyla insanlığın vicdanında yargılanıyor. İsrail düşmanlığı derinleştiriyor. 80 yıllık savaşta düşmanlık türemişti. Çözemiyorlar. Bununla ilgili bir ayet var Araf 187’ydi galiba. Allah diyor ki, başlarına kıyamete kadar musibet bela edeceğim diyor Siyonistlere.'' dedi.